中評關注：柯文哲獲李扁加持　挑起棄保？

柯文哲（右）與妻陳佩琪（左）趁著228連假與陳水扁（中）會面。（中評社 資料照） 中評社台北3月4日電（記者 鄭羿菲）228連假向來都是民進黨的舞台，正當綠營忙著再次炒熱228話題、藍營低調不出聲時，無黨籍台北市長柯文哲抓準了這個時機，不僅228當天騎自行車到高雄，參訪高雄前鎮加工出口區、參觀位在屏東話題夯到爆的2019台灣燈會，也與陳水扁順利會面，雖未與中國國民黨高雄市長韓國瑜見面，但柯在南台灣已成功插旗。



柯文哲228南下，向南部企業界演講，不少柯粉也都穿著白T恤相隨。而陪伴柯文哲的有夫人陳佩琪，北市府顧問蔡壁如也隨行，一行人訪陳水扁、看前鎮加工出口區、搶搭人氣話題的屏東2019台灣燈會，也參觀太陽光電農場與螢光觀賞魚等，都引起不少討論。而外界最關心的就是“柯扁會”了，不僅事前傳言風風雨雨，事後更有不少政治討論。



柯文哲2月12日與李登輝半小時會面，傳出李見到柯的第一句話就是“要出來選‘總統’！”，面對媒體的逼問，柯文哲始終未否認。反觀這趟“柯扁會”不僅事前陳水扁親自證實，更主動釋出當天會面的照片，動作之大引起不少臆測，雖然雙方都否認談到選舉相關話題，但要相信1小時的會晤真的都沒談到政治、選舉話題，恐怕非常困難。



柯文哲會見李登輝、陳水扁，等於是爭取綠營民眾的支持，畢竟在蔡英文長期低民調的環境下，國民黨要在2020勝選如探囊取物，而柯的民調雖近期小輸韓國瑜，但始終都非常高。柯獲得李、扁兩位“台獨”教主”加持，在蔡英文民調仍無起色的狀況下，難免挑起“棄保”輿論。畢竟若讓國民黨贏走2020，代表這4年來的恩恩怨怨，將會被加倍奉還，民進黨日子將難過，柯至少是友綠。



至於柯文哲雖未與韓國瑜會面，失去拉攏泛藍民眾的機會，但柯對南部企業界演講、參訪高雄前鎮加工出口區等行程安排上，也等於是軟性插旗踩線，日後若扁在南台灣替柯文哲幫忙運籌帷幄，將成一股影響力。



不過，柯文哲自己也還留有一手，就是引領柯文哲網路風騷的小編團隊、市府發言人“大熊”劉奕霆、副發言人“小牛”柯昱安、“學姊”黃瀞瑩等人首度挑戰柯騎自行車的長時間直播，在網路、媒體操作下，也引起不少討論。柯文哲這趟228南台灣之行，可以說是一魚多吃，是不是與2020有關，還得繼續觀察。