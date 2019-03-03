ofo退款新套路！押金換“金幣”　

中評社北京3月3日電／最近這段時間，ofo小黃車的押金問題備受關注，目前雖然官方同意退還押金，但是退款等待人數已經達到1500多萬人，等待退押金的人數遠遠大於小黃車的兌付能力。近日不少用戶發現ofo正在測試“折扣商城”的功能，用戶可以將押金兌換為金幣後在商城消費。



記者打開ofo小黃車的App，發現申請退押金的用戶可以選擇將押金兌換成購物金幣，99元押金可以兌換成150金幣，199元押金可以兌換成300金幣，1金幣等於1元。然後用戶可以單獨使用金幣、或者採用金幣＋現金的方式在商城中換購商品。



目前可選的商品有40多個，包括抽紙巾、零食、酒、讀書卡、化妝品、洗護用品等。以押金兌換金幣的用戶，可以永久性免押金騎車。



北京居民：本來共享單車押金退出來比較麻煩，在折扣商城上可以換購一些商品，把退得比較麻煩的押金換成一種商品，我還是能接受的。



北京居民：我看了商城裡面的商品特別少，能選擇的餘地特別小，而且它買東西只是一小部分用金幣，大部分還得自己添現金，它去了金幣的價格和其他網絡平台的價格差不多，相當於它的金幣沒起到什麼作用。



針對ofo小黃車這樣做是否是在變相退還押金，記者聯繫到了ofo相關負責人。



ofo聯合創始人 於信：從去年下半年開始，共享單車行業問題成為關注的焦點。我們一直在努力研究和嘗試不同的方法，盡一切可能保障用戶權益。我們也在努力擴充商品種類，所有用戶都會在被充分告知情況下，擁有選擇權。



但是對於ofo小黃車這樣的做法，業內人士認為並不合理。



互聯網專家 包冉：我不退給你現金，我能不能拿實物來抵扣？當然這種實物的抵扣裡邊貓膩就大了，可能一個原來價值十元的東西，它標價一百元甚至一千元，這種虛標價格也是在這種環節常見的伎倆。



北京市北斗鼎銘律師事務所高級合夥人 祝偉：如果客戶選擇了置換，就意味著他放棄了主張退還押金的權利。如果，ofo公司提供的商品或者服務，價格很高或者質量很次，扣除了金幣之後，還要支付的現金，就已經高於公開渠道能夠購買的價格，那麼金幣就毫無價值，對於消費者還存在嚴重誤導、糊弄，或者欺騙的意味。



（來源：央視財經）