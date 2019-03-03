特朗普再抨擊“通俄門”調查：虛假　沒證據

資料圖：美國總統特朗普。 中評社北京3月3日電／綜合報道，當地時間3月2日，美國總統特朗普在保守政治行動會議（CPAC）上發言，他抨擊“通俄門”特別檢察官穆勒，稱這一調查“虛假”，是針對他的“獵巫行動”。特朗普還稱，自己有望在2020年大選獲得更大勝利。



報道稱，這是特朗普當選總統以來第3度赴CPAC發表演說，他此次發言時長超過2小時。美國媒體稱，這是他就任總統以來發表的最長的演講。



在演講中，特朗普提到接近尾聲的“通俄門”調查，再度將其稱為“獵巫”。他表示，特別檢察官穆勒領導的團隊，是旨在對付他的黨派偏見產物。



“這件虛假的事情看起來要終結了。而他們沒有任何有關俄羅斯的證據，沒有勾結。所以現在他們改變策略說‘讓我們審查他做過的每筆交易。我們將查他的財務，我們將查他的交易。’這些人是病態的。”



特朗普還稱，“穆勒從未獲得過投票，任命穆勒的人也沒有。”



重掌大權的眾院民主黨人正在進行幾項新的調查，調查範圍遠比穆勒調查的更廣泛。目前，穆勒還沒有對特朗普競選團隊和俄羅斯提起任何共謀罪的指控，調查還在繼續。



本周，特朗普前私人律師科恩在國會聽證，提出對特朗普的更多指控，給了民主黨人更多的調查思路。



此外，特朗普還談到了2020年大選。他表示，自己在2016年大選中獲勝了，而且有望在下一屆大選中取得更大的勝利。



（中新網）