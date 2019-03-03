德國車企將投入近600億歐元研發電動車及自動駕駛

中評社北京3月3日電／德國汽車工業聯合會（VDA）2日宣布，德國汽車行業將在2022年前投入逾400億歐元用於加快電動汽車研發，另將投入180億歐元用於數字化和聯網及自動駕駛汽車研發。



德國汽車工業聯合會是代表德國汽車行業超過600家企業利益的行業組織。德媒援引該協會主席伯恩哈德·馬特斯當天的表態指出，德國汽車行業將以積極進取的姿態展開轉型。伯恩哈德·馬特斯表示，預計到2022年時，德國汽車企業面市的電動汽車型號將達到100個左右，為目前數量的三倍之多。



伯恩哈德·馬特斯同時表示，為了達到這一目標，必須創造相應的基本條件，如堅定推進充電樁等基礎設施建設，並對購買電動車實施獎勵政策。



“電動汽車在歐洲正迎來加速發展階段。若非如此，歐盟將無法達成其2030年二氧化碳排放目標。”伯恩哈德·馬特斯指出。



一年一度的日內瓦車展即將於本月7日正式開幕。電動汽車領域的最新突破預計亦將成為歐洲範圍內這一重要汽車展會上的焦點。



德國汽車工業聯合會當天還表示，德國國內今年的轎車產量預計將減少5%左右，降至480萬輛。與此同時，德國車企在海外設立的工廠今年轎車產量預計將增長3%，達到1160萬輛。據悉，造成上述變化的原因與德國經濟景氣狀況走弱、貿易和關稅風險、在相關國家新建及擴建工廠等因素有關。、



（來源：中國新聞網）