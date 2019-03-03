“世界灣區合作發展論壇”將在舊金山舉行

中評社北京3月3日電／3月29日，由人民網主辦的“世界灣區合作發展論壇”將在美國舊金山舉行。論壇以“鏈接·合作·發展”為主題，來自紐約、舊金山、倫敦、東京、悉尼、粵港澳等世界著名灣區及大都市圈的重量級嘉賓將出席。



此次論壇是世界灣區經濟圈的一次“大聚會”，也是粵港澳大灣區與世界其他灣區的一次對話。與會嘉賓將圍繞經濟全球化、區域一體化、灣區經濟可持續發展和科技創新等話題展開深入討論，為灣區經濟的未來發展建言獻策，為迷茫中的全球經濟探索新路。



探討灣區經濟持續繁榮的秘密



自2008年金融危機以來，全球經濟始終未走出低迷。反全球化浪潮此起彼伏，大國貿易保護主義事件層出不窮，自由貿易的共識裂痕越發明顯，全球貿易增長幾乎陷入停滯，地緣政治衝突不斷加劇，新經濟格局霧裡看花，“黑天鵝”頻頻出沒，“灰犀牛”虎視眈眈。



前路何在？這是眼下全球經濟面臨的難題。作為區域化經濟的一種獨特模式，持續繁榮的“灣區經濟”引發熱議，給仿徨中的全球經濟帶來思考與啟迪。



自工業革命以來，灣區經濟圈一直是世界經濟版圖中一抹亮麗的存在，舊金山、紐約、東京等灣區更是其中閃耀的“明星”。它們依傍海灣而生，憑借天然的地理優勢、開放的經濟格局、高效的資源配置能力、強大的集聚外溢功能和發達的國際交通網絡，成為帶動區域經濟發展的重要增長極和引領技術變革的領頭羊。據世界銀行統計，全球經濟總量中的60%來自港口海灣地帶及其直接腹地。