星島：樓市寒風稍減　隱憂仍在宜審慎

中評社香港3月3日電／星島日報今天社論說，隨著中美貿易戰微現曙光，樓市負面因素稍減，周末成交氣氛繼續回暖，而新財政年度的賣地計劃預示未來私人住宅供應大減，美國今年又有機會停止加息，也加強本地樓市的抗跌力，令一些早前抱持觀望態度的潛在買家，重新考慮入市。



差餉物業估價署的住宅樓價指數，自去年八月開始連跌五個月，累積跌幅百分之九點二後，到今年一月首現輕微反彈，市場重新出現“小陽春”的憧憬。



差估署數據顯示：今年一月樓價比去年十二月回升了百分之零點○八，不足千分之一，雖然升幅輕微，但是扭轉了五個月的跌勢，樓市是否再度轉勢向上，有待未來幾個月的表現來確定，而近月市場一手熱門新盤去貨理想，二手成交亦重新活躍，出現春苗。



樓市寒風稍減，其中一個原因是發展商一改市旺時期加價開盤的策略，而是貼近市價甚至低於市價出售，再視乎市場反應，決定加推時的定價策略。有市區大型新盤去年底比市價低兩成推出首批單位，刺激了市場購買欲，扭轉市場的冷淡氣氛。



新私樓供應隨賣地減



經此一轉，一手新盤近兩個月銷情回復暢旺，帶動二手成交亦回升，今年一月整體樓宇買賣註冊宗數，就結束兩個月的跌勢而回升，而且交投量比去年十二月急升八成，而純住宅的交投量更升了一點二倍。



私樓市場未繼續下調，還拜政府決定改變新增公私營房屋供應比例所賜。港府幾年前加快賣地，現在建成新樓大增，去年新樓落成量更接近二萬一千夥，創下十四年來新高，預計未來兩年每年落成量仍會逾二萬夥，超過長遠房屋策略的年供一萬八千夥目標。不過，當局公布未來公私營房屋新增供應由現時的六四比改為七三比後，預料過了這幾年高峰期，私樓供應將回落。