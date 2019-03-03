盛運環保負債超37億　和解還是重整危機存

中評社北京3月3日電／淨虧25億元，背負37億元巨債，這令盛運環保（股票代碼：300090）演繹一年之久的危機再度升級。



2019年2月21日，盛運環保披露2018年業績，營收7.96億元，同比下降41.39%；歸屬於上市公司股東的淨利潤－25.35億元，同比下降92.28%。值得注意的是，其2017年就淨虧13億元，這是盛運環保上市以來的首年虧損。而近兩年內，其淨虧近40億元。在稍早前的2018年業績預告中，盛運環保預計的淨利潤為－25.05億至－25億。



其在公告中給出的解釋是，去年盛運環保整體經營及資金周轉困難，部分運營項目收入和經營利潤大幅下降，僅財務費用就增虧達2億元，此外，其對全資子公司、控股子公司外提供違規擔保和向關聯方提供資金，計提減值增虧15億元等。



稍早前，一紙重整申請通知書再次令盛運環保投資人的眼球聚焦。其1月19日公告稱，收到債權人重慶烽華自動化科技有限公司（簡稱“烽華公司”）的《重整申請通知書》，烽華公司以盛運環保不能清償到期債務且明顯缺乏清償能力為由，已向安慶市中級人民法院（簡稱“安慶中院”）提出對盛運環保進行重整的申請，以通過重整程序清償其相應債權。



值得注意的是，盛運環保共拖欠烽華公司貨款僅111.3萬元，與其未清償債務總額相比，可謂九牛一毛。烽華公司1月2日致函再次要求其支付欠款，但盛運環保仍表示無力償還。烽華公司依據《企業破產法》，於1月18日向安慶中院申請對盛運環保進行重整。



距離收到重整申請通知書整整一個月，盛運環保2月19日公告稱：“截至目前，安慶中院正在審查債權人對公司的重整申請。公司尚未收到安慶中院對申請人申請公司重整事項的裁定書，申請人的申請能否被法院受理、公司是否進入重整程序尚存在重大不確定性。”



不過，盛運環保對此次重整也抱有一定期望。盛運環保方面告訴記者：“此前公司就與債權人進行過多次協商，以期達成債務和解方案。其實債權人申請公司重整不失為一個化解目前公司債務危局的良機。公司將積極配合法院對公司重整可行性進行研究論證。”“公司最終債務重組方案將以管理人或公司提交法院及債權人會議的重整計劃草案為准。公司將力爭通過重整計劃執行，最大程度改善公司資產負債結構，提高公司經營能力，化解債務危機與經營危機。”盛運環保公告稱。



除此之外，盛運環保還在公告中透露，目前桐城市政府依法制定了重整維穩應急預案，成立了以市委市府主要領導為組長，相關分管領導為副組長，多部門組成的盛運環保司法重整專項工作領導小組，下設維穩工作組、清產核資與生產保障工作組等，協助開展重整受理前後相關工作。



記者從盛運環保方面了解到，該工作組主要是協助盛運環保清欠解保，協調其主要子公司項目運營和建設，以及協調其與主要債權人、職工、主要供應商溝通等。目前已進駐公司開展工作。



盛運環保方面表示：“這將有利於公司清欠解保、項目建設等各項工作穩定有序推進，有利於維護穩定，保障公司的正常生產運營。公司將依法積極配合工作組開展工作。”



37億元巨債壓頂



盛運環保債務規模也在連續增加。僅四個月時間，其累計債務總額就增加了超12億元。其最新公告顯示，由於資金周轉困難，截至2月19日，盛運環保到期未清償債務總額已升至37.48億元。而在此之前，截至1月5日，其累計逾期債務共36億元，占公司2017年末淨資產的92.57%；截至去年10月12日，其到期未清償債務共25億元，占2017年末淨資產的64.81%。



對此，盛運環保方面表示，公司可能會面臨訴訟、仲裁、銀行賬戶被凍結、資產被凍結等風險，支付相關違約金、滯納金和罰息等情況。這將會影響到公司的生產經營和業務開展，增加財務費用，加劇資金緊張狀況，影響其他債權人對公司的信心。



事實上，早在一年前，盛運環保資金鏈問題就愈發明顯，其發行的超短期融資券和非公開發行公司債券就因流動性緊張構成實質性違約。此後，其信用評級遭連續下調，銀行賬戶被凍結，資產被查封，大股東股權被輪候凍結，債務問題不斷發酵。



進入2019年後，危機仍在持續。



盛運環保及實控人已多次成為失信被執行人。據其2月13日公告，盛運環保及其子公司與六家公司存在合同糾紛案，其中最少金額僅4萬多元，但盛運環保均未能支付，終被列入失信被執行人名單。



不過，這還並非首次。今年1月5日，盛運環保及其第一大股東開曉勝作為擔保人未履行生效法律文書確定的相關連帶清償責任，被列入失信被執行人名單。而早在去年10月，公司控股股東、實際控制人開曉勝就被中國證監會列入失信被執行人名單，被限制乘坐火車高級別席位和民用航空器。



（來源：經濟觀察報）