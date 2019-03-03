考驗特雷莎·梅脫歐案　傳脫歐派出3道題

中評社香港3月3日電／“星期泰晤士報”指出，脫歐派議員一月否決了首相特雷莎·梅與歐洲聯盟簽下的脫歐草案後，現在對修改脫歐方案提出3個條件，如果做到，就給予支持。



國會議員在一月間壓倒性否決特雷莎·梅的方案，對許多人來說，問題出在愛爾蘭邊境保障措施，此項措施是避免歐盟成員愛爾蘭與英國統治的北愛爾蘭出現硬邊界。



批評者說，邊境保障措施無異讓英國無限期地和歐盟規範綁在一起。英國正試圖於3月29日正式脫歐前修正方案，確保邊境保障措施不會無限期實施。



星期泰晤士報指出，特雷莎·梅黨內的強硬脫歐派已經起草一項文件，要求協議必須通過3項考驗，才能獲得他們的支持。



這3項條件是要有一個“文字明確、具法律約束力，及條約等級的條款”，可毫不含糊地推翻脫歐協議內文。條款不但用字要特別強調邊境保障措施的臨時性本質，且如果接下來的貿易談判失敗，要有退出邊境保障措施的清楚規範。



中央社援引報道，支持特雷莎·梅少數政府的北愛“民主聯盟黨”（DUP）協助起草這項計劃。如果特雷莎·梅能達到要求，她將在國會下次投票時獲得DUP與脫歐派的支持。特雷莎·梅承諾在3月12日前再次進行國會表決。



歐盟談判代表巴尼耶昨天表示，歐盟準備給英國更多的保證，即邊境保障措施只是暫時性的，而且是“在最壞情況下”才使用。