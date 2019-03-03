去年全國法院受理環境資源一審案件逾26000件

中評社北京3月3日電／中國最高人民法院黨組副書記、副院長江必新2日表示，2018年，全國法院共受理環境資源刑事一審案件26481件，審結25623件。同比2017年，受理數增加3752件，上升16.51%；審結數增加2986件，上升13.19%。



當日，最高人民法院發布《中國環境資源審判2017－2018》和《中國環境司法發展報告2017－2018》，江必新在發布會上作上述表示。



據了解，最高人民法院自2014年6月成立環境資源審判庭以來，已三次以白皮書形式發布環境資源審判總結報告。本次所發布的《中國環境資源審判2017－2018》包含2017年7月至2018年12月的環境資源審判工作內容。



江必新指出，人民法院依法嚴厲懲治環境資源犯罪，堅持罪刑法定原則，貫徹寬嚴相濟刑事政策，加大對污染環境、破壞生態犯罪行為的懲治力度，充分發揮環境資源刑事審判的威懾和教育功能。



據統計，2018年，全國法院共受理環境資源刑事一審案件26481件，同比2017年，受理數增加3752件，上升16.51%。2018年，全國法院共受理環境資源民事一審案件192008件，同比2017年，受理數增加14507件，上升8.17%。



在總結環境資源審判經驗方面，江必新表示，2017年7月以來，最高人民法院發布了四批37件典型案例。“其中，2017年12月、2018年11月圍繞長江經濟帶生態環境保護先後發布兩批典型案例。通過開展專題調研活動、召開第二次全國法院環境資源審判工作會議等方式，進一步加強對環境資源審判工作的指導力度。”



據最高人民法院環境資源審判庭庭長王旭光介紹，本次發布的10件典型案例側重於生態環境保護，涉及解決人民群眾反映強烈的大氣、水、土壤污染等突出環境問題。他以其中一則生活垃圾焚燒發電項目為例指出，“隨著中國城市化和工業化進程，‘鄰避’問題越來越多，‘鄰避’衝突逐漸呈現頻發多發趨勢。本案的審理對於如何依法破解‘鄰避’困境提供了解決路徑。即對於此類具有公共利益性質的建設項目，建設單位應履行信息公開義務，政府行政主管部門應嚴格履行監管職責，充分保障公眾參與權，盡可能防止或者減輕項目對周圍生態環境的影響。”



（來源：中新社）