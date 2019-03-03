中日合作智能頭盔首次用於東京馬拉松

中評社北京3月3日電／作為全球六大馬拉松賽事之一的東京馬拉松3日上午在小雨中進行，今年3.8萬人的參賽人數創下歷史新高。本屆東京馬拉松在後勤保障等方面有不少創新，其中一大亮點就是首次投入應用的中日合作智能頭盔急救指揮系統。



為了高效保障參賽選手的健康，2019年東京馬拉松主辦方投入了一款智能頭盔，用於實時調度和指揮急救隊員。東京馬拉松官網上發布了這款智能頭盔，它是由中國“第一反應”公司、日本國士館大學和東京馬拉松財團聯合研發的。



這款智能頭盔具有通信功能、GPS定位系統、前置內藏相機，它帶有一個SOS按鈕，可以一鍵聯絡應急救援總部。急救隊員戴上頭盔後，總部可以隨時掌控現場急救隊員位置並和隊員保持聯絡，讓需要急救者第一時間獲得專業救護。本屆東京馬拉松應急救援系統共採用了35個這款智能頭盔。



“第一反應”是一家提供“黃金四分鐘急救”全場景解決方案的中國高科技公司，也是中國田徑協會馬拉松委員會的醫療服務合作機構。這也是東京馬拉松創辦13年來首次有中國科技公司參與後勤與技術保障。



據“第一反應”創始人陸樂介紹，在2月24日舉行的日本靜岡馬拉松賽事中，一位選手心臟驟停，救援總部立刻遠程啟動距事發點最近的兩組急救隊員的智能頭盔通信系統，指示兩組急救隊員第一時間趕赴現場，並與急救事件小組建立專用通訊和視頻聯繫渠道。總部專家可以“第一視角”實時通過視頻參與指揮現場行動，最終及時成功救援。



本屆東京馬拉松賽道機動急救隊總指揮、國士館大學教授田中秀治說，中日聯合開發的高科技智能頭盔首次保障東京馬拉松，是馬拉松等大型體育活動醫療保障的重大技術創新。它已在日本的馬拉松賽事中成功挽救了3名心臟驟停選手，今後可能改變日本乃至全球的醫療保障和急救指揮模式。



（來源：新華社）