綠委危機意識高　勤跑基層顧選票

中評社台北3月3日電／去年九合一選舉挫敗，許多民進黨“立委”形容現在像是患了“集體焦慮”，擔心明年選舉難選，只好更積極經營基層，有“跑攤女王”之稱的台中市“立委”何欣純，一天甚至跑上30場行程。



據中央社報道，這屆“立委”選舉民進黨一舉拿下破紀錄的68席，包括50席的區域“立委”，中常會6日將討論區域“立委”初選時程，根據初步規劃，將於3月25日至29日領表登記，5月下旬完成黨內區域“立委”提名。



相較於國民黨內多人爭取“立委”提名，樂觀看待2020選情，民進黨則採取守勢，現任區域“立委”花更多時間在經營選區，藉以穩固票源、守住戰果。



“區域“立委”在這次選舉都面臨空前困境”，民進黨台中市“立委”黃國書形容，九合一選舉像是政治板塊大挪移，“大海嘯來，你再怎麼會游泳，都可能會被淹沒，而麻煩的是，你已經知道大海嘯要來了，卻找不到救生桶。”



黃國書說，九合一選後，國民黨軍心大振，支持者集結，但綠營士氣卻相對低迷，尤其民進黨“立委”面對很多施政、執政問題，難以辯，能做的就是花更多時間經營選區、化解民怨，“已經做得快跟裡長一樣”，地方上的大小活動竭盡所能參加，白天在“國會”問政，晚上

回選區要跑十幾個行程。



有“跑攤女王”之稱的民進黨台中市“立委”何欣純說，她的選區屬半都會型、人口密集度高，遇到婚喪喜慶的好日子，一天下來可以跑30場行程， 何欣純說，大家都很認真跑行程，九合一選舉的挫敗讓大家“更有危機意識”。