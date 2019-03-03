郭衛民：講好中國故事　講好政協故事

全國政協十三屆二次會議新聞發言人郭衛民 新民晚報特派記者 張龍 攝 中評社北京3月3日電／因為給很多新聞發言人授過課，全國政協十三屆二次會議新聞發言人、國務院新聞辦公室副主任郭衛民，被大家稱為“新聞發言人的老師”。



這位做過北京奧運會新聞發言人、國新辦發言人、黨的十九大新聞發言人的發言人戰線“老將”，如今又多了一個新頭銜：全國政協十三屆二次會議新聞發言人。由此，郭衛民成為全國政協設新聞發言人制度以來的第15位大會新聞發言人。3月2日下午，郭衛民在人民大會堂新聞分布廳“首秀”，引起熱烈關注。這是他發言人生涯的新起步。



要讓民眾接受你



從昨天中午起，就有記者趕到人民大會堂東門排隊，想早點進入新聞發布廳占一個好位子。下午3時，全國政協十三屆二次會議首場新聞發布會舉行，郭衛民身著黑西裝、白襯衣，打著藍色領帶，邁著堅實的步伐，從新聞發布廳一側走上發布台，首次以全國政協大會新聞發言人的身份，與中外記者見面。



郭衛民1958年10月出生於上海，1976年12月到1981年10月在空軍部隊服役。一位當兵時和他同在一個班的上海某國企負責人，昨天從電視上看到郭衛民在新聞發布會上的身影後，回憶起同在軍營的難忘歲月，非常感慨，“他在部隊時表現就很好，善於吃苦耐勞！做什麼事都很投入、認真、嚴謹，業餘時間都在看書學習，大家都認為他很有發展的‘潛質’”。



從中國人民大學畢業後，郭衛民進入全國人大外委會辦公室工作，任綜合處幹部、主任科員、副處長。1996年起即在中央外宣辦、國務院新聞辦工作。2012年7月至2015年6月，郭衛民擔當國新辦新聞發言人，此後任中宣部部務會議成員、國新辦副主任。現在還是全國政協委員、全國政協外事委員會委員。



如何做好新聞發言人？郭衛民曾經對北大學子說：“要贏得公眾的信任”。郭衛民覺得，一個合格的發言人，就要讓民眾能夠接受你，覺得你誠信可靠。“發言人不應該是一個明星，而是一個代言人。”