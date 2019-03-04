中評獨家：政協委員談政治協商七十載

港區全國政協委員、香港新恒基國際（集團）有限公司董事局主席高敬德（中評社 張爽攝） 中評社北京3月4日電（中評社報道組）今年是新中國成立70周年，也是人民政協70華誕。全國政協主席汪洋在3月3日下午全國政協十三屆二次會議開幕會上的工作報告中提到，要全面總結人民政協70年的經驗，深化人民政協重大理論和實踐問題研究。對此，中評社記者也在大會上採訪了各個界別的委員。



港區全國政協委員、香港新恒基國際（集團）董事局主席高敬德是昨天下午首位接受媒體訪問政協委員，他對中評社表示，今年是人民政協成立七十周年，七十周年的歷程不平凡，是光輝的七十周年，希望國家越來越富強安康。這次來京參加兩會，高敬德帶來了兩個提案，其中一個是關於第三代半導體的提案，他告訴中評社，中興華為事件深刻警醒我們，第三代半導體用於國防經濟，決不能受制於美國，要盡快有所突破。



全國政協委員、民建中央常委、四川國弘現代教育投資公司董事長蘇華對中評社表示，政協提高參政議政的能力還是應該大量地從自己熟悉的行業、熟悉的領域，留心關心調研，建有用之言。蘇華擔任政協委員以來對參政議政有著很深的體會，2013年以來，蘇華做了一個關於增加職業高考、做到因才施考的調研，並且就這個調研在2016年政協會議上做了發言，他提出的建議後來被2019年1月份國務院四號文件予以采納。



全國政協委員、新東方教育科技集團董事長俞敏洪對中評社記者表示，政協委員不是來開開會就好，更不是來這裡與老朋友見面寒暄，而是要把國計民生放在心中，經深思熟慮後提出真正對中國發展有好處的建議。在今年的提案中，俞敏洪特別關注農村教育改革問題。他表示，現有的教育改革十分有效，但負面效果是拉大了農村孩子和城市孩子之間的距離。因此他建議，應當將更多的資源關注到農村教育改革之中。今年是政協70周年，俞敏洪也表示，“希望政協越來越好，建言獻策越來越到位，政協委員們能提出實實在在的意見和建議讓給老百姓受惠。”



來自少數民族地區的全國政協委員梁映華今年關注的重點也是教育。梁映華說，邊疆民族地區脫貧攻堅，想要阻斷貧困代際傳遞，教育是根本，希望國家加大對邊疆民族地區教育的投入力度，與發達地區進一步縮短差距。今年是政協成立七十周年，梁映華希望未來政協可以繼續讓各界人士在國家建設中發揮好自己的能力。“增強委員履職能力的重點在培訓，希望今後委員在此方面可以多一些機會。”梁映華說。



全國政協委員、青海省工商聯副主席李青對中評社記者表示，今年是政協七十周歲，我作為工商界別的委員，將帶領青海省的民營企業家們助力三大攻堅戰，為民營經濟的發展做貢獻！會用實際行動為政協七十周年獻禮。說到政協委員如何更好地履職，李青認為，委員們要想建好言、進好策，必須要建立在深入調查研究的基礎上，才能寫出有見地的，有深刻思想的，有很好建議的提案。李青說，今年她帶來的提案內容有關兩個方面：第一是做強民營經濟，推助高質量經濟發展；第二是把青海西寧融入國家戰略，促進區域協調發展。



（記者：張爽 張心怡 林艷 徐夢溪 後援：馮帆）