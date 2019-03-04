側記：新聞大戰開打 大會堂東門“追委員”

李彥宏身邊形成了一個“包圍圈”（中評社 張爽攝） 中評社北京3月3日電（中評社報道組）每年兩會最激烈的新聞大戰不僅在大會堂內，也在大會堂外。



每次全國政協委員和人大代表集體出現在廣場上時，都會體驗一把“寸步難行”的感覺。從大會堂東門到台階下不足百米的一小段路程，當下中國最受關注的熱點問題一刻不停地被記者拋出，從教育扶貧、產業扶貧到人工智能、民營企業的發展，幾乎無所不包。而記者們“圍堵”的人，也正是這些熱點事件、熱門產業的親身參與者——他們是來自不同界別的全國政協委員，也是各行各業的精英。在一問一答中，可以窺見一個大國在轉型發展中的側影。



今年的“追委員”大戰比往年更“困難”。為了讓委員們順利通過廣場進入大會堂內，工作人員要求記者們為委員讓開一條路，如果在中間位置採訪，工作人員會要求記者離開。與往年從委員們一入場就開始“圍追堵截”不同，今年的新規讓記者們開始時只能眼睜睜地看著委員們從眼前走過。隨著進場委員增多，記者們分散“出擊”，廣場上出現一個又一個“小包圍圈”，被攔下的委員們回應著記者的關切。



廣場上最大的“包圍圈”中是百度公司董事長兼CEO李彥宏，因為被長槍短炮團團圍住無法脫身，李彥宏就在“奮力前行”中回答了幾個問題，他告訴記者，百度無人駕駛汽車業務進展不錯，今年“阿波龍”無人駕駛小巴將開始在長沙試運營。5G發展對百度肯定是利好，每一次大的技術升級，網絡帶寬會越來越快，上網費用越來越便宜，在互聯網上能做的事情就越來越多。



全國政協委員、新希望集團董事長劉永好和全國政協委員、新東方教育科技集團董事長俞敏洪是在廣場上停留時間最長的委員。劉永好就民營企業在扶貧方面的優勢侃侃而談；俞敏洪談的話題則十分廣泛，從他關注的農村教育到中美貿易戰、民營企業的發展前景，都坦誠地與記者分享他的觀點。



往年明星委員的亮相備受關注，去年換屆後，明星委員數量減少，在任委員也相對更加低調，大多數文體界別的委員都快速通過了廣場，但前籃球運動員姚明因為身高突出，容易“暴露目標”，一路被記者追逐。姚明延續了歷年“一言不發”的風格，保持沉默穿過廣場。



記者“圍追堵截”委員代表是全國兩會重要的“新聞傳統”，在這個過程中，委員代表的履責得到了監督，觀點、建議得到了傳播，讀者們也有機會享受到豐盛的“新聞大餐”。



（中评社报道组：張爽 張心怡 林艷 徐夢溪 後援：胡振華）