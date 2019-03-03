政協委員潘碧靈：長江江豚現在比大熊貓還少

全國政協委員潘碧靈（中評社 林艶攝） 中評社北京3月3日電（中評社報道組）在委員通道上，針對媒體提出的江豚保護和長江生態的提問，全國政協委員潘碧靈表示，被譽為“水中大熊貓”的長江江豚目前有1000只，而洞庭湖中的江豚最少的時候只有72頭，現在恢復到了110頭。



江豚過去的種群狀況並不是這樣，他認為，這說明母親河病了，而且病得不輕，例如化工圍江問題、污水下河問題、濕地萎縮問題等。洞庭湖面積最大時有6000多平方公里，現在萎縮到2000多平方公里。



對此，潘碧靈說，全國政協去年首次就此召開了專題會，湖南省把湘江的保護和治理作為省一號重點工程，連續六年實施了湘江保護的兩個三年行動計劃，在湘江流域關停了一千多家重金屬企業。長江流域的生態環境，特別是水質已經有了明顯的改善，去年長江流域斷面的水質優良率達到了87.5%，洞庭湖的總濃度下降了38%。“習主席視察的時候就看到了江豚騰出水面的撞杆場景，這從側面反映出長江流域的水質已經得到了很好的改善。”潘碧靈表示。



然而，在去年中央環保督察回頭看時，又發現了長江保護中存在不少問題。潘碧靈反覆強調，長江大保護既是一個攻堅戰，也是一個持久戰。



（中評社報道組 林艷 張心怡 徐夢溪 張爽 後援：閻曉陽）