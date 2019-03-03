全國政協開幕　汪洋做大會報告

下午3時，全國政協副主席張慶黎宣布大會開幕，全體起立，高唱中華人民共和國國歌。（中評社 徐夢溪攝） 全國政協主席汪洋代表政協第十三屆全國委員會做工作報告（中評社 徐夢溪攝） 全國政協十三屆二次會議今天下午在北京人民大會堂開幕。（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月3日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議今天下午在北京人民大會堂開幕。習近平等黨和國家領導人出席開幕會。



下午3時，全國政協副主席張慶黎宣布大會開幕，全體起立，高唱中華人民共和國國歌。



開幕會上，全國政協主席汪洋代表政協第十三屆全國委員會常務委員會，向大會做工作報告。



開幕會議程包括：2000多名全國政協委員審議政協第十三屆全國委員會第二次會議議程，聽取汪洋主席關於政協全國委員會常務委員會工作的報告，聽取蘇輝副主席關於政協全國委員會常務委員會關於政協十三屆一次會議以來提案工作情況的報告。



全國政協大會新聞發言人郭衛民2日在發布會上介紹，今年將安排3次大會發言、10次小組討論、1次界別聯組討論；另外還將安排3場記者會、3場“委員通道”集中採訪活動。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援：胡振華）