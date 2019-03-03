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政協委員余留芬：農村青年創業受限於網絡
http://www.CRNTT.com
2019-03-03 17:05:10
全國政協委員餘留芬（中評社 林艶攝）
中評社北京3月3日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議首場委員通道採訪活動今天14：00在人民大會堂一層中央大廳北側舉行。
全國政協委員、人民小酒董事長余留芬表示，農村網絡覆蓋情況不好，許多年輕人希望通過網店創業，卻受制於網絡問題。她現場提問張雲勇委員，能不能針對農村網絡存在的問題想想辦法。
張雲勇回答說，我們在城市會進行深度、高密度的網絡覆蓋，同時也會在農村實現基本的上網和通信的保障。
（記者 林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 後援：馮帆）
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