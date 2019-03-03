創紀錄熱浪來襲　森林野火澳洲南部各地延燒

中評社香港3月3日電／當創紀錄的熱浪為澳洲南部1/3地區開啟史上最熱的三月，消防人員今天在維多利亞省與25場大火搏鬥。



地處偏遠、夏季高溫加上易燃的桉樹樹叢，使這片大陸容易發生致命野火。



週末一場為期4天的熱浪來襲，為澳洲南部的西澳省、南澳省、維多利亞省、塔斯馬尼亞省帶來容易起火的天氣。其中又以東南部的維多利亞省最為嚴重，當局今天出動2000多名消防員、空中灑水飛機和志工灌救火勢。 今天稍晚料將出現降溫，但風勢變化將為消防員帶來危險。



維多利亞省緊急事務處理官員克里斯普今天在電視播出的緊急簡報中說：“坦白說，這是個危險的時刻。”“不僅對社區來說是如此，對消防員而言也很危險。”



澳洲2009年發生史上最嚴重的森林大火，摧毀維多利亞省數以千計民宅，導致173人喪生、414人受傷，媒體將那一天稱為“黑色星期六”。



澳洲氣象局說，這波熱浪已打破高懸超過一世紀的紀錄。熱浪定義為連續3天日夜高溫超過平均溫度。



氣象學家納拉摩爾今天透過電話告訴路透社，南部沿岸4省的3月氣溫已破紀錄。



中央社援引報道，納拉摩爾表示，澳洲最南省塔斯馬尼亞昨天的氣溫達到攝氏39.1度，是131年以來的最熱紀錄。



澳洲史上最熱的夏天使得若干產業委靡不振，包括產值44億美元的葡萄酒業，因為葡萄產量降至數年來最低點。



乾旱也影響冬季小麥作物，產量預計將落至歷史新低。



澳洲2018年經歷史上第3暖的一年，部分地區出現嚴重乾旱，森林大火季節持續更久。隨著史上最熱的一月出現，澳洲2019年料將維持這種趨勢。