研究：鯊魚咬人風險僅百萬分之5

中評社香港3月3日電／根據最新研究，夏威夷鯊魚咬人頻率近年略為提升，但整體風險仍十分的低，約僅百萬分之5。專家表示，攻擊事件增加主因為人類習慣改變，以及通報能力增加所致。



“檀香山星廣報”（Honolulu Star-Advertiser）昨天報道，最近出爐的研究檢查55年來的全球數據，顯示世界各地鯊吻事故每年起伏不定，但在包括夏威夷等部分地區，最近這幾十年案例有增長趨勢。



報告表示：“在像美東與澳洲南部等人口密集地區，過去20年的鯊魚攻擊率成長一倍，但整體風險仍相對低，應持續監測這些地區。”



美聯社報道，路易斯安那州立大學海洋學及沿海科學助理教授及研究共同作者密德威表示，他們研究的全球7個地區中，夏威夷鯊吻率最高。



中央社援引報道，密德威表示，因為研究只用當地人口進行計算，而不包括遊客，夏威夷鯊魚攻擊率甚至比報告中的數據低。去年有約1000萬人造訪夏威夷州。但他說：“就大局而言，這不是新消息：早就知道機率很低了。”



不過密德威表示，他們的研究新穎且不同之處在於，他們探究50多年來全球鯊吻發生的時間和地點，或許能進而提供歷史性脈絡，有助於更妥善了解鯊吻風險。密德威表示，研究作者希望新資訊能減低大眾對鯊魚攻擊的焦慮，並“為鯊魚本身及鯊魚管理及保育方面，提供更有科學依據的討論”。



衝浪等海上消遣活動日益普及，是人鯊接觸更頻繁的原因之一，也是數據上鯊吻案發地點比過去更多元的原因。



佛羅里達大學國際鯊魚攻擊檔案（ISAF）的勃吉斯表示，鯊魚攻擊案增加的地區，不意外的，高科技使用人口也較多，包括智慧型手機、電子郵件以及網際網路等，因為這類科技讓鯊魚攻擊資訊與新聞更容易傳播。



勃吉斯表示：“我不認為我們看到的鯊魚攻擊增加是因為牠們突然餓到想吃人，而可能是人類行為模式改變以及通報能力上升。” 他說，鯊魚咬人事件微乎其微，民眾還比較可能因水母、刺魟、衝浪意外和去海邊途中出車禍而受傷或死亡。