支付寶超Apple　Pay　成香港最受歡迎移動錢包

中評社北京3月3日電／消費市場調研機構J.D. Power本周發布2019年香港零售銀行滿意度調查。調查結果顯示，截至2019年初，支付寶超過Apple Pay，成為香港用戶數排名第一的移動錢包。



在此次調查中，32%的移動錢包用戶表示，他們使用支付寶，這個比例高於去年的14%。排名第二的為Apple Pay。使用Apple Pay的受訪者比例為22%，高於去年的19%。



J.D. Power的調查結果同時表明，超過一半，即54%的受訪者並不完全信任他們的銀行。而在不完全信任自己銀行的受訪者中，有36%表示，可能會更換金融服務提供商。

J.D. Power地區業務負責人安東尼·詹（Anthony Chiam）認為，銀行業從根本上說是個基於信任的行業。當客戶信任他們的銀行時，就會更願意接受銀行的金融建議，同時不太可能轉向其他金融服務提供商，尤其是虛擬銀行。



根據J.D. Power的報告，隨著移動銀行等數字渠道的使用越來越普遍，這些渠道也有助於建立客戶對銀行的信任。

調查結果顯示，香港用戶正越來越了解移動銀行業務，移動銀行應用的使用量從2019年的30%上升至2019年的43%。不過，仍有多達65%的受訪者並不完全了解，自己可以使用哪些移動銀行產品、服務和功能。這意味著，這個領域仍有巨大的提升空間。



這項研究已經是第二年進行，本次研究基於2018年11月至12月期間對2342位零售銀行客戶的調查。

公開資料顯示，J.D. Power是全球領先的消費者洞察、咨詢和數據分析服務提供商，提供客戶滿意度、績效改善等方面的洞察和解決方案，每年基於數百萬消費者反饋信息進行產品或服務方面滿意度的評測。



（來源：環球日報）