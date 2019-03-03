全國政協開幕　汪洋工作報告全文　

汪洋（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月3日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議今天下午在人民大會堂開幕，全國政協主席汪洋代表政協第十三屆全國委員會常務委員會作工作報告。



汪洋回顧了2018年工作，並展望了2019年的主要任務。他指出，今年是全面建成小康社會、實現第一個百年奮鬥目標的關鍵之年，要圍繞決勝全面建成小康社會大局廣泛凝聚正能量。



實錄如下：



全國政協主席 汪洋：



各位委員：我代表中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員會，向大會報告工作，請予審議。



一、2018年工作回顧



2018年是全面貫徹中共十九大精神開局之年，也是十三屆全國政協工作起步之年。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，政協全國委員會及其常務委員會深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面貫徹中共十九大和十九屆二中、三中全會精神，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，圍繞統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局，堅持團結和民主兩大主題，堅持繼承和創新有機結合，發揮專門協商機構作用，在建言資政和凝聚共識上雙向發力，切實擔負起把中共中央的決策部署和對人民政協工作的要求落實下去、把海內外中華兒女實現中華民族偉大復興中國夢的智慧和力量凝聚起來的政治責任，推動各項工作取得新進展，展現了新時代人民政協的新面貌新氣象。



一年來，常委會堅持中國共產黨對人民政協工作的全面領導，切實把握中國人民政治協商會議這個莊嚴名稱、也是這項制度所賦予的使命任務，堅持人民政協是政治組織，必須旗幟鮮明講政治；堅持人民政協是人民民主的重要制度，必須以人民為中心履職盡責；堅持人民政協是專門協商機構，必須求真務實提高協商能力水平。我們圍繞打基礎、利長遠突出抓了三項工作。

