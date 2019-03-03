北京將推動服務業擴大開放

中評社香港3月3日電／記者日前在北京市新一輪服務業擴大開放綜合試點動員部署大會上了解到的，商事登記制度、負面清單管理、投資監管服務等一系列改革舉措將陸續推出。



據新華社報道，在最新的改革措施中，北京市將立足本地實際，在教育、醫療養老、科技、互聯網信息、金融、文化旅遊、專業服務等開放試點領域，拉出一批重點企業清單，吸引更多國內外知名企業來京投資興業；實行“產業開放+園區開放”模式，抓好朝陽、海淀、通州、順義4個試點示範區和“三城一區”等12個示範園區建設；在城市副中心打造服務業擴大開放綜合試點先導區；在首都國際機場和大興國際機場兩個臨空經濟區打造“一南一北”兩大開放引擎；提高京交會辦會規格，擴大展覽規模。



2015年5月，國務院批覆《北京市服務業擴大開放綜合試點總體方案》，同意在北京市開展為期三年的服務業擴大開放綜合試點，目前由國務院批覆的試點方案確定的226項任務已實施。外商投資企業登記備案“單一窗口、單一表格”受理、放寬人才中介機構限制等試點經驗已在全國推廣。



據悉，在試點帶動下，2018年，北京市服務業增加值佔GDP比重達81.0%，比試點前的2014年提高了3.1個百分點。2018年全年北京市服務貿易進出口額突破1萬億元，增長10%左右，佔全國服務貿易額的1/5。



北京擴大服務業開放的努力令營商環境得到持續優化。世界銀行2018年10月發佈的全球營商環境報告顯示，北京作為樣本城市之一，多個領域改革取得突破性進展。