澳洲野犬再傳攻擊人　一個多月來第二起

中評社香港3月3日電／澳洲當局今天表示，法國一對母子在弗雷澤島遭澳洲野犬（dingo）咬傷，兩隻攻擊人的野狗已被撲殺。這個熱門旅遊島嶼1個多月來已發生2起野狗攻擊事件。



醫護人員表示，這對母子2月28日晚間才剛步下車輛，踏上被列入世界遺產的昆士蘭離島弗雷澤島，卻馬上碰上一群澳洲野犬。



中央社報道，昆士蘭救護車局發言人奧古斯塔斯1日表示：“兩人驚慌失措，並回頭朝車子的方向奔跑，就是那時遭一群澳洲野狗追逐並攻擊。” 他說，這名母親的皮膚有“多數表層咬傷，主要集中下肢”，而男孩“雙手、雙腳及臉部都有嚴重傷口”。兩人被送往附近醫院，情況穩定。



奧古斯塔斯表示，兩人應為法國籍遊客。根據當地媒體報道，男孩年約9歲、而這名女士則為20多歲。



昆士蘭環境局在聲明中表示，其中一隻攻擊人的野狗1日已遭昆士蘭公園與野生動物服務處人員捕獲並予以安樂死，另一隻則在今天遭撲殺。



今年1月有名6歲男童同樣被這種澳洲本土野狗咬傷，他在跑上島上的沙丘後遭到攻擊。



弗雷澤島是世上最大沙島，除了沙灘受遊客歡迎外，連這種又名丁格犬的狗也很出名。



當局過去不斷警告遊客，澳洲野犬為野生動物，必須小心。遊客被告知要讓小孩跟在身邊，遇上澳洲野犬時勿奔跑及餵食。