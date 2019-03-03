孫紹騁：退役軍人服務保障體系正在組建

（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月3日電（中評社報道組）中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第二次會議於今天下午在北京召開。退役軍人事務部部長孫紹騁在通道接受記者採訪時表示，退役軍人事務部是去年黨和國家機構改革中全新組建的。按照中央的部署和習近平總書記的指示要求，當務之急是建立科學規範的組織管理體系、工作運行體系和政策制度體系。在這三個體系當中，政策制度體系又為另外兩個體系提供規範和保障。所以建部伊始，退役軍人事務部就把政策法規建設作為一項重要工作來抓。一方面，放眼未來、著眼長遠進行頂層設計，著手起草《退役軍人保障法》，確立退役軍人工作的四梁八柱。另一方面，立足當前，緊盯目前存在問題和歷史遺留問題，有針對性地制定各項具體政策。先後圍繞退役軍人接收安置、優待撫恤、就業創業和關心關愛等方面出台了12個政策性文件。這些文件出台後，都召開了新聞發布會和新聞通氣會進行了解讀，感謝媒體朋友們為我們進行了廣泛宣傳報道。



孫紹騁提出，今年退役軍人事務部將著手制定11部法規和17個政策文件。這其中的“重頭戲”是《退役軍人保障法》和《關於加強新時代退役軍人工作的意見》。這些法規文件從去年4月份開始調研論證、起草文稿，反覆徵求中央國家機關、地方黨委政府、業務部門和軍隊有關方面的意見。目前，各方面基本上達成一致，正在按程序報批。如果進展順利，《退役軍人保障法》今年下半年可以提交全國人大常委會審議。