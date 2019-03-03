民航局局長馮正霖：去年航班正常率十年最高

中國民航局局長馮正霖（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月3日電（中評社報道組）中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會第二次會議於今天下午在北京召開。中國民航局局長馮正霖在通道接受記者採訪時表示，民航始終堅持在民航工作中守住安全底線和提升服務品質，今年將繼續堅持真情服務、改進措施。



馮正霖表示，民航始終堅持在民航工作中守住安全底線和提升服務品質，民航安全形勢平穩可控。到目前為止，已經實現了102個月的民航安全運行記錄，實現了7000萬小時的飛行安全記錄，這個水平處於世界先進國家之列。當然民航安全風險無處不在，始終堅持以“零容忍”的態度對待安全隱患，確保每個航班萬無一失。



馮正霖指出，服務品質是民航工作的本質。民航服務品質體現在航班正常率上。去年航班正常率達到了80.13%，是近十年來最好的水平。同時不斷地注重改進我們的服務品質，從2016年開始，連續四年推出民航服務品質專項行動，每年都有新內容，每年都有新目標，也有新舉措。



馮正霖說，今年將繼續堅持真情服務、改進措施。民航在高質量發展過程中一定會使廣大旅客享受到民航改革發展的獲得感。



（記者 林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 後援：秦正陽 馮帆）