敘媒：國際聯軍空襲敘巴古斯時使用白磷彈

中評社香港3月3日電／據敘利亞國家電視台報道，美國主導的國際聯軍空襲敘利亞東南部的巴古斯村時使用了國際公約禁止的白磷彈。



衛星新聞消息，Syria TV電視台援引當地消息人士稱："國際聯軍用白磷彈空襲了代爾祖爾省巴古斯的農場地區。"



美國支持的"敘利亞民主力量"（SDF）3月1日宣佈在巴古斯村恢復打擊"伊斯蘭國"武裝分子的行動，並稱當地只剩下了武裝分子。SDF此前曾中斷行動，給當地平民時間撤離。



"敘利亞民主力量"發言人早前表示，2月9日SDF宣佈對巴古斯的突擊進入最終階段後，約1.5萬人從這個靠近伊拉克邊境的地區撤離。據SDF消息，留在巴古斯地區的武裝分子多為外國人，他們挖了用於防禦的地道。



阿拉伯人和庫爾德人組成的"敘利亞民主力量"2月9日宣佈，他們於當日凌晨在代爾祖爾省巴古斯村展開清剿"伊斯蘭國"武裝分子的行動，並稱這是敘利亞境內最後一個仍被"伊斯蘭國"控制的村莊。



近幾個月來，"敘利亞民主力量"正在國際聯軍的空中支援下打擊敘境內的"伊斯蘭國"殘部。敘利亞媒體多次報道聯軍在空襲時使用白磷彈，其打擊也經常造成平民傷亡。敘利亞當局呼籲聯合國採取措施懲罰肇事者，並要求國際聯軍撤出敘利亞。五角大樓發言人則表示，國際聯軍不會公開在敘利亞使用的彈藥，但這些彈藥都符合國際標準。



美國主導的國際聯軍從2014年起在敘利亞和伊拉克境內開展打擊國際恐怖組織"伊斯蘭國"的行動，然而聯軍在敘利亞的行動並未得到當局同意。美國總統特朗普2018年底宣佈美國將從敘利亞撤軍，但沒有說明撤軍期限。