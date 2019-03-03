汪洋（中評社 林艶攝） 中評社北京3月3日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議於3月3日下午3時在北京人民大會堂開幕。全國政協委員聽取和審議政協全國委員會常務委員會工作報告和政協全國委員會常務委員會關於政協十三屆一次會議以來提案工作情況的報告。



以下為直播實錄：



汪洋：堅持大團結大聯合，廣泛凝心聚力。建立各黨派參加政協工作共同性事務的情況交流機制，政協專委會同民主黨派中央共同承辦協商議政活動、開展聯合調研。加強同黨外知識分子、非公有制經濟人士、新的社會階層人士的溝通聯絡，及時反映意見訴求。創新開展少數民族界和宗教界委員專題學習考察、界別協商活動，召開界別反映社情民意信息座談會，圍繞加強各民族交往交流交融、國家通用語言文字普及、邊疆群眾生產生活、民族地區中小學寄宿制學校建設、堅持我國宗教的中國化方向、藏傳佛教人才培養等議政建言、凝聚共識。赴5省市宣講習近平總書記在會見香港澳門各界慶祝國家改革開放40周年訪問團時的重要講話精神，組織港澳委員赴內地考察，就推進粵港澳大灣區建設調研議政，組織港澳青年社團代表赴內地體驗交流，鼓勵港澳委員支持特別行政區政府和行政長官依法施政，旗幟鮮明反對“港獨”。首次參與主辦兩岸基層治理論壇，圍繞《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》貫徹落實情況、兩岸青年創業基地發展等調研議政，加強與台灣島內有關黨派團體、人士聯繫，堅定不移反對“台獨”。邀請海外僑胞代表列席政協全體會議，圍繞發揮海外僑胞在維護國家海外利益中的作用等調研建言。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 後援：秦正陽 胡振華）