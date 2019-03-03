京津冀灰霾　北京空氣質量預計5日好轉

中評社北京3月3日電／北京市生態環境局3日發佈消息稱，2日夜間至3日白天，北京市PM2.5濃度水平緩慢上升至“5級重度污染”，京津冀區域污染態勢穩定，污染程度持續較重。預計5日，受西北冷高壓影響，北京市空氣質量將逐漸好轉。



新華社報道，1日午後開始，北京地區經歷了一次PM2.5濃度攀升的過程，並於2日零時至4日24時啟動空氣重污染橙色預警。據介紹，本次區域整體污染均較重，污染過程主要是北京本地源累積、西南輸送通道（河北南部、河北保定與河南）與其他輸入傳輸共同影響而導致。



國家大氣污染防治攻關聯合中心2日晚稱，本次重污染過程影響範圍較大，污染程度較重，京津冀及周邊的大範圍地區普遍處於較重的空氣污染水平；華北地區普遍面臨地面低壓帶、偏南風、較高溼度與強逆溫靜穩等的明顯不利氣象條件，造成區域污染水平明顯上升。



中國工程院院士賀克斌表示，3月是冬春季節交替的時期，副熱帶高壓北抬，以偏南風、偏東風為主的暖溼氣流將大量水汽輸送到京津冀及周邊地區，容易出現靜穩、高溼等不利氣象條件。同時，3月上旬北方地區還處於採暖期，且春節後工業生產也大面積恢復，主要污染物排放強度仍然處在高位，兩者疊加導致3月是重污染天氣高發月。



生態環境部門提示公眾，出行在外注意佩戴口罩，進入室內後及時清洗口鼻，減少運動量，儘量停留在有空氣淨化系統的室內。