汪洋：突出協商機構特色 彰顯雙向發力優勢

汪洋（中評社 林艶攝） 中評社香港3月3日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議於3月3日下午3時在北京人民大會堂開幕。全國政協委員聽取和審議政協全國委員會常務委員會工作報告和政協全國委員會常務委員會關於政協十三屆一次會議以來提案工作情況的報告。



以下為直播實錄：



汪洋：突出專門協商機構特色，彰顯雙向發力優勢作用。堅持發揚民主與增進團結相互貫通、建言資政和凝聚共識雙向發力，發揮專門協商機構作用。共召開1次全體會議、2次專題議政性常委會會議、2次專題協商會、19次雙周協商座談會、2次網絡議政遠程協商會、1次網絡討論會、18次對口協商會、4次提案辦理協商會，進一步形成常態化、多層次、各方面有序參與的協商議政格局。廣泛徵求意見，科學確定議題，周密制定協商計劃，精心組織協商活動，轉化運用調查研究成果，在交流中完善建議，在共商中集思廣益，增強議政建言實效。更加注重互動性協商，在協商中深化認識，寓建言、支持、監督於協商之中，使協商議政的過程成為思想引領、宣傳政策、釋疑增信的過程，成為溝通情況、換位思考、交換看法的過程，凝聚起對黨和國家大政方針的共識，形成同心同德貫徹落實黨和國家決策部署的強大合力。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 後援：秦正陽 胡振華）