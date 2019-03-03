汪洋：以優異成績慶祝新中國成立70周年

汪洋（中評社 林艶攝） 中評社北京3月3日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議於3月3日下午3時在北京人民大會堂開幕。全國政協委員聽取和審議政協全國委員會常務委員會工作報告和政協全國委員會常務委員會關於政協十三屆一次會議以來提案工作情況的報告。



以下為直播實錄：



汪洋：2019年是中華人民共和國成立70周年，人民政協也將迎來70華誕。人民政協工作的總體要求是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹中共十九大和十九屆二中、三中全會精神，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，錨定使命任務，堅持團結和民主兩大主題，圍繞統籌推進“五位一體”總體布局、協調推進“四個全面”戰略布局，聚焦決勝全面建成小康社會、打好三大攻堅戰等重點任務，認真履行政治協商、民主監督、參政議政職能，提高建言資政和凝聚共識雙向發力工作的質量，以優異成績慶祝新中國成立70周年。



習近平總書記強調指出，2019年必然是機遇和挑戰相互交織。做好今年政協工作，必須講政治、顧大局，堅持穩中求進工作總基調，適應“時”和“勢”的變化，增強“難”和“憂”的意識，把握“穩”的要義、強化“進”的措施。要把習近平新時代中國特色社會主義思想作為統攬政協工作的總綱，崇尚學習、加強學習，以堅持和發展中國特色社會主義為主軸不斷打牢共同思想政治基礎。要把推動人民政協制度更加成熟更加定型、發揮好專門協商機構的作用，作為新時代的新方位新使命，崇尚創新、勇於創新，加強理論研究，完善制度機制，推動實踐發展。要把加強思想政治引領、廣泛凝聚共識作為人民政協履職工作的中心環節，崇尚團結、增進團結，調動一切積極因素，同心同德、共創復興大業。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 後援：秦正陽 胡振華）