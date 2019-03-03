汪洋：開展對外友好交往 營造良好外部環境

汪洋（中評社 林艶攝） 中評社北京3月3日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議於3月3日下午3時在北京人民大會堂開幕。全國政協委員聽取和審議政協全國委員會常務委員會工作報告和政協全國委員會常務委員會關於政協十三屆一次會議以來提案工作情況的報告。



以下為直播實錄：



汪洋：（六）積極開展對外友好交往，致力營造良好外部環境。按照國家外交工作總體部署，務實開展高層交往，深化同外國相關機構、政治組織、媒體智庫和各界人士的交流。豐富對外交流內容和方式，講好中國共產黨治國理政的故事、各族人民奮進新時代的故事、新型政黨制度和人民政協的故事，宣介構建人類命運共同體理念。首次舉辦外國駐華使節進政協活動，邀請41個非洲國家駐華使節和非洲聯盟駐華代表到全國政協參觀座談。以共建“一帶一路”為主題舉辦中非經濟社會理事會圓桌會議，成立全國政協中非友好小組。組織專委會開展對外交流，並圍繞境外經貿合作區、國際陸海貿易新通道、中國—東盟區域經濟合作、中新互聯互通南向通道、中歐班列運行等深入調研議政。支持中國經濟社會理事會與歐盟經濟社會委員會共同舉辦第16次中歐圓桌會議，支持中國宗教界和平委員會參加亞洲宗教和平會議。召開國際形勢分析會，支持委員就應對中美經貿摩擦及時發聲、積極建言，宣示各黨派團體、各族各界人士堅決維護國家利益的鮮明態度和堅定信心。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 後援：秦正陽 胡振華）