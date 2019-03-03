汪洋：扎實抓好政協自身建設

汪洋（中評社 林艶攝） 中評社北京3月3日電（中評社報道組）全國政協十三屆二次會議於3月3日下午3時在北京人民大會堂開幕。全國政協委員聽取和審議政協全國委員會常務委員會工作報告和政協全國委員會常務委員會關於政協十三屆一次會議以來提案工作情況的報告。



以下為直播實錄：



汪洋：（五）扎實抓好政協自身建設。推進協商議政質量體系建設，建立應用型智庫和參政議政人才庫，為高質量履職建言提供支撐。運用互聯網優勢，完善委員移動履職平台功能，開好遠程協商會和網絡討論會，釋放專門協商機構的潛能和效能。召開專委會工作會議，出台規範性文件，制定各專委會實施細則。探索體現界別特色優勢的途徑，更好發揮界別在政協工作中的作用。加強委員學習培訓和服務管理，增強委員責任意識和雙向發力主動性。改進提案、大會發言、視察考察、社情民意信息等經常性工作。建立委員申報調研選題制度、調查研究工作專項評估總結機制。以建設模範機關為目標，從嚴教育、從嚴要求、從嚴管理、從嚴監督，深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭，打造過硬的政協機關幹部隊伍，提升機關服務工作的保障水平。堅持地方政協主席座談會、地方政協秘書長工作會議制度，以縣級政協為重點開展地方政協工作專題調研，召開全國地方政協工作經驗交流會，增強政協系統的工作協同性。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張爽 張心怡 後援：秦正陽 胡振華）