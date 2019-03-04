兩會通道 有位部長要“花好每一分錢”

國家國際發展合作署署長王曉濤3日在兩會部長通道上（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月3日電（中評社報道組）“我們會精打細算，確保花好每一分錢，也請大家放心”，國家國際發展合作署署長王曉濤3日在兩會部長通道上向記者拍胸脯說到。



去年黨和國家進行機構改革，國家國際發展合作署應運而生。王曉濤表示，4月18日掛牌成立。這是以習近平同志為核心的黨中央著眼全局和長遠，對中國對外援助體制進行的一次重大改革，是中國對外援助史上的里程碑，標誌著中國對外援助事業踏上了新征程。



他指出，一年來，在黨中央集中統一領導下，我們邊組建邊運行邊改革，各項工作有序開展。我們堅持正確的義利觀，繼續為廣大的發展中國家提供力所能及的幫助，得到了國際社會的廣泛贊譽。我們加強統籌協調，推進援外改革，提升綜合效益，加強監督評估，廣泛開展國際交流，各項工作實現了良好開局。



王曉濤表示，新時代提出新要求，援外工作要有新擔當新作為。我們將以習近平外交思想為指導，服務好中國特色大國外交和“一帶一路”建設，繼承中國對外援助的光榮傳統，把中國人民的正義感和同情心展示給國際社會，把中國人民雪中送炭、扶危濟困的形象展示給國際社會。我們也將和世界各國、國際組織共同努力，為落實聯合國2030年可持續發展議程、構建人類命運共同體作出積極貢獻。



對外援助關係到政府稅收的使用。他強調，我們會始終牢記中國仍然是一個發展中國家，地區之間、城鄉之間發展不平衡，發展和改善民生的任務還很重。因此我們始終強調，中國的對外援助仍然屬於南南合作的範疇。“量力而行、盡力而為”始終是我們堅持的一項重要原則。我們會精打細算，確保花好每一分錢，也請大家放心。



（中評社報道組：徐夢溪 張心怡 林艷 張爽 後援：閻曉陽）