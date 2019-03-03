國家醫保局局長：不讓醫保基金成為“唐僧肉”

（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月3日電（中評社報道組）全國政協第十三屆二次會議3月3日下午在北京開幕。會後，2019年“兩會”首場部長通道舉行，國家醫療保障局局長胡靜林在通道接受記者採訪。在回答記者關於抗癌藥的問題時，胡靜林表示，按照黨中央、國務院的決策部署，去年國家醫保局已經開展了抗癌藥的談判工作，17種抗癌藥降價納入了醫保，平均降幅56.7%。



與此同時，他表示，抗癌藥進入醫保只是第一步，對患者來說怎麼盡快用上談判藥品也是非常重要的。國家醫療保障局對此主要做了兩方面工作。一方面，明確談判藥品費用不占原來醫保總額預算；另一方面，會同衛健部門明確各定點醫療機構不得以“藥占比”影響抗癌藥的使用。胡靜林說，目前看來，抗癌藥落地情況是比較順暢的，到2018年底，一個多月的時間，報銷人數達到4.5萬，報銷金額2.6億元。而在今年1月份，僅僅北京、天津、上海和廣東等四省市，報銷人數就達到了1.2萬人次，金額1億元，分別是上個月份的2.4倍和2.2倍，從數據上來看進展還是比較順利。



而針對欺詐騙保的問題，胡靜林坦承，這個問題是比較嚴重的，也是相當普遍的。去年央視《焦點訪談》曾經播報的沈陽騙保案就令人觸目驚心。他強調，按照黨中央、國務院的決策部署，國家醫保局在去年9月份會同相關部門，已經開展了打擊欺詐騙保的專項行動。而專項行動的目的就是想要扭轉和改變現在醫保基金管理寬、鬆、軟的現狀，想通過壓實各級責任，嚴厲打擊欺詐騙保行為，使我們的監管制度長出“牙齒”帶上“電”。他向在場媒體披露了一些數字，經過幾個月的專項行動，共查處違法違規定點醫藥機構6.6萬家，其中解除協議1284家，移送司法127家；查處違法違規的參保個人2.4萬人，移送司法487人。此外，專項行動還挽回了大量醫保基金的流失，初步估計超過10億元。胡靜林表示，總的來說，專項行動取得了一些效果，但形勢依然非常嚴峻，還要持續發力，繼續出重拳、出硬招、打硬仗。



（中評社報道組：徐夢溪 張心怡 林艷 張爽 後援：閻曉陽）