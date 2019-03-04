中評關注：兩會首場部長通道 網友也來啦

記者們里三層外三層將半個東大廳圍的水洩不通希望提問（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月3日電（中評社報道組）“很多記者想提問，但是剛才網友發出的問題很有意思，他說‘現場有機會，網上沒機會’。”“我們今天先給網友提問機會，網友提出兩個問題……”



昨天兩會舉行的首場部長通道上，網友也獲得了提問機會。



首場部長通道上，中國民用航空局局長馮正霖、退役軍人事務部部長孫紹騁、國家文物局局長劉玉珠、國家醫療保障局局長胡靜林、國家國際發展合作署署長王曉濤、生態環境部部長李幹傑六位部長接連登場。



部長通道關注度很高，記者們裡三層外三層將半個東大廳圍的水洩不通希望提問，與此同時，還有許多記者和網友通過網上途徑提前發送問題，所以，部長們獲得的問題也五花八門。



有網友關注到飛機上已經可以使用wifi和餐飲同城同價，問是否還有其他措施，對此，馮正霖表示，民航服務品質是個不斷提升的過程，因為隨著民航國際化、大眾化市場的不斷開展，面臨的各種需求也在不斷增長。民航服務仍然是個短板，但是我們有信心，依靠廣大旅客和我們的共同努力，齊頭改進，民航在高質量發展過程中一定會使廣大旅客享受到民航改革發展的獲得感。



有網友希望了解更多大興機場的情況，就此，馮正霖透露，今年9月30號之前，大興國際機場將投入運行。大興國際機場是按照新時代新型大型國際現代化機場標準建設的，也就是“四星機場”。他還保證，在今年9月30號大興國際機場“鳳凰展翅飛翔”的時候，大家到新機場一定會有一個“四星機場”的新體驗。



有記者問2018年抗癌藥談判落地的最新進展，胡靜林表示，今年的任務，中央已經明確，就是要把更多救命救急的好藥納入醫保，我們現在正在全力以赴抓緊工作。我們要通過我們的工作優化目錄結構，讓更多救命救急的好藥進入醫保，以進一步緩解和減輕人民群眾的用藥難和用藥貴問題。



還有記者關注到對外援助，王曉濤在回答問題時做出保證，“量力而行、盡力而為”始終是我們堅持的一項重要原則。我們會精打細算，確保花好每一分錢，也請大家放心。



最受關注的還是環境污染問題，對此，李幹傑坦言，作為這場污染防治攻堅戰的主責部門，我們生態環境部也深感責任重大，可以說是壓力山大，天天神經緊綳，時時心中忐忑，絕不敢有絲毫、半點懈怠和馬虎。下一步，污染防治攻堅戰總的考慮就是深刻領會和堅決貫徹習近平總書記在中央經濟工作會議上的重要講話精神，就是堅守陣地、鞏固成果，不能放寬放鬆，更不能走“回頭路”，要保持方向、決心和定力不動搖。



（中評社報道組：徐夢溪 林艶 張爽 張心怡 後援：秦正陽）