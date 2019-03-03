日本民間經濟學家預測1月經濟指標惡化

中評社香港3月3日電／日本許多民間經濟學家預計內閣府7日公佈的1月景氣動向指數將大幅惡化、經濟總體形勢的評估將被下調。生產活動低迷是主要原因，若下調則表示日本有可能已經進入經濟衰退局面。政府1月示意經濟擴張期達到刷新戰後最長紀錄的74個月，但或將出現實際未能達成的憂慮。



共同社消息，景氣動向指數中，結合多項指標顯示經濟現狀的“一致指數”受到重視。指標中，中國經濟減速等導致工礦業生產指數初值呈現環比下滑3.7%。有預測認為受其影響，1月的一致指數初值環比將下降近3個點，持續3個月惡化。



若結果嚴峻，通過此前平均值自動推算的總體形勢評估將從截至上月的“停滯”轉為“勢頭變為下行”。這被定義為表示經濟峰值“很可能出現在數月前”，是暗示進入衰退期的表現。



三菱日聯調查諮詢公司高級研究員小林真一郎表示“幾乎毫無疑問會調低評估”，同時指出去年10月前後可能是近期的經濟峰值。



經濟是否會轉為衰退還需基於進一步長期的數據進行事後檢證。2014年消費稅稅率提升至8%後也同樣存在下調，但政府評估經濟擴張沒有中斷。然而最近全球經濟出現陰影，第一生命經濟研究所的高級經濟學家新家義貴表示：“認為去年已進入衰退局面的討論或將盛行。經濟將面臨關鍵時刻”。