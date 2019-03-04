兩會現場：俞敏洪答中評談政協委員履職

全國政協委員俞敏洪被記者圍堵（中評社 張心怡攝） 中評社北京3月4日電（中評報道組）“希望政協越來越好，建言獻策越來越到位，政協委員們能提出實實在在的意見和建議讓老百姓受惠。”全國政協委員、新東方教育科技集團董事長俞敏洪在出席全國政協十三屆二次會議開幕會前對中評社記者說，政協委員不是來開開會就好，而是要把國計民生放在心中，經深思熟慮後提出對中國發展有好處的建議。俞敏洪還笑稱，自己做得也不夠好，但會不斷努力。



被視作“明星委員”的俞敏洪昨日一出現就被記者“圍堵”追訪，面對五花八門的問題，俞敏洪始終面帶微笑認真回應並耐心作答。



提及中小企業發展，俞敏洪表示自己非常有話講。他認為，所有中小企業的發展對中國經濟總量的推動，以及整個經濟的均衡都起到了重大作用。他亦希望，中國的資本市場能真正符合市場規律正常發展，讓企業以後能有機會進一步登陸中國的資本主義市場，與中國老百姓共享企業發展所帶來的繁榮。



有記者問到對國家推動粵港澳大灣區建設的看法。俞敏洪稱，大灣區建設會讓區域內發展更加平衡，資源之間能夠互相接力，更有側重點，亦會對產業有一個更為合理的布局。因為如果區域內不同城市的產業類型相同，對地區發展是不利的。



作為連續三屆全國政協委員，俞敏洪曾圍繞教育主題在高考改革、大學生發展、家庭教育、教育公平等諸多方面不斷發聲。而今年，俞敏洪帶上兩會的提案共有兩個，分別是《關於保障貧困地區兒童課外閱讀消除城鄉閱讀鴻溝的建議》和《關於多部門統籌保障適齡殘障兒童平等享受義務教育的建議》。



談及提案的具體內容，俞敏洪說，現有的教育改革很有效，但負面效果是拉大了農村孩子和城市孩子之間的距離，未來農村孩子的教育最重要的還是師資水平、優質教育資源等方面，應當將更多的資源投放到農村教育改革中。



（中評社報道組：張心怡 林艶 徐夢溪 張爽）