中國首列商用磁浮3.0版列車明年初下線

中評社北京3月3日電／全國人大代表、中車株洲電力機車有限公司董事長周清和3日透露，中國擁有完全自主知識產權的首列商用磁浮3.0版列車正在緊張研製當中，計劃2020年初下線。這款無人駕駛的磁浮列車，設計時速200公里，將填補全球該速度等級磁浮交通系統空白。



新華社報道，周清和告訴記者，相比時速100公里的1.0版和時速160公里的2.0版磁浮，磁浮3.0版列車在技術上有全新突破，採用非接觸感應供電取代有接觸供電軌，牽引電機從原有短定子異步電機變換為長定子同步電機，牽引逆變器也從車身底部“挪”到了地面電站。



相比1.0版，磁浮3.0版列車爬坡能力提升40%，可以像“過山車”一樣在100米內陡然爬升近4層樓高度。彎道允許通過速度提升15%以上，且加速性能好，平均加速度提升50%以上。載客量進一步提高，適用距離50至200公里的城際、市域線路交通。



周清和說，最新款磁浮列車配有“最強大腦”，由地面運行控制系統控制，可實現無人駕駛。車地無線通信、在線狀態監測、大數據分析等技術，能夠實時診斷車輛、軌道、供電等多方面的故障，確保無人駕駛安全可靠。



據周清和介紹，時速200公里磁浮交通項目由其所在公司牽頭，組織國內20多家科研、企事業單位聯合研發，下線後將是中國自主研發的最快時速商用磁浮列車，對中國軌道交通科技創新與產業發展具有重大引領示範意義。