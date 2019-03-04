中評鏡頭：海內外女記者為兩會留下美麗身影

大陸境內、港澳台與國外媒體派員採訪大陸政協開幕，女記者做第一手報道，也為大會留下美麗倩影。。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月4日電（記者 黃文杰）今年是新中國成立70周年，也是大陸全國政協成立70周年，雖然今年兩會不是換屆的重頭戲，屬於“平年例會”，但是大陸廣大社會民眾高度重視政府工作報告，這也讓大陸境內、港澳台與國外媒體，派出大批採訪團隊，進行第一手報道，女性記者更肩負重任，一方面全力完成採訪任務，也為大會留下美麗倩影。



每年三月，大陸“兩會時間”，是大陸民眾與大陸政府互動最直接、最緊密的時刻，是解決民生難點、紓解社會痛點、聚焦發展重點的重要時刻。



今年是新中國成立70周年，是大陸全面建成小康社會的關鍵之年，大陸全國政協3日首先開幕、全國人大也將在5日開幕，兩會接力登場，社會各界高度關注大陸政府工作報告，會怎麼講過去一年成績、怎麼安排今年發展目標；外商投資法草案將對中國的對外開放產生哪些影響？以及外交方面又會釋放出哪些新信號？都需要媒體採訪與報道。



透過各家媒體的採訪報道與整理，讓大陸與台灣及海內外各地，讀懂新聞信息，就能讀懂兩會與民生的關係、兩會與中國的關係、兩會與世界的關係，第一線採訪工作格外重要。