中評關注：美日會買蔡政府聯手抗中的單？

蔡英文日前接受產經新聞專訪。（照片：“總統府”提供） 中評社台北3月4日電（記者 黃筱筠）民進黨、國民黨、無黨籍台北市長柯文哲等，都摩拳擦掌為2020在做準備。蔡英文繼經由美國《CNN》專訪表態尋求2020連任，並提到中國大陸若武力侵台，台灣可防衛第一波軍事攻擊；日前又接受日本《產業經濟新聞社》專訪，表達希望與日本進行安保對話。蔡營造兩岸緊張的氛圍，2020主打兩岸牌”趨勢已非常明顯，接下來則是觀察美、日是否會對蔡政府有所回應。



2019年進入3月，國民黨內初選的煙硝味濃厚，雖然民進黨由蔡英文競選連任的機會很高，但最近幾份民調，前“行政院長”賴清德民調都領先蔡英文，難免會讓獨派有空間可以做文章。現在也傳出中常會3月6日就要討論2020“總統”、“立委”初選相關時程，民進黨已經開始有聲音認為，初選時間過早等。兩大黨初選過程勢必還有很多戲碼會登場。



蔡英文2月19日就在專機上接受《CNN》獨家專訪宣布競選連任，頗有先發制人的意味。她還提到中國軍事威脅日益增強，如果台灣被中國武力威脅，其他國家也可能面對這樣的威脅，要爭取其他國家與之站在同一陣線。



蔡英文接受產經新聞專訪，也同樣強調中國的武力威脅，還拋出希望日本可以分享有關軍事上的資訊，進行安保對話。



蔡英文這兩次專訪特別給美國媒體與日本媒體，並且都提到了有關中國的威脅議題，蔡政府一向靠近美日，藉著這兩個訪問，是希望美國與日本站在台灣這一邊。很明顯蔡政府希望藉著與美日關係更親密，解決目前兩岸關係的僵局。



但美國與中國的貿易戰，好不容易似乎朝正向發展；日本目前也積極與中國拉近關係，日方更全力爭取中國全面開放核災縣市食品能夠進口中國。美日若考量自己國家利益，目前會願意與蔡政府同一個步調嗎？