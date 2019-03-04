貨出去！500箱高雄珍蜜棗直送華南地區

高雄3日再次外銷500箱高雄珍蜜棗以及50箱芭樂到大陸。（照片：高雄市農業局） 中評社高雄3月4日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜剛結束出訪新加坡與馬來西亞拼農產拓銷簽約，之前努力接洽的大陸地區訂單也持續進來訂購高雄蜜棗，3日將500箱高雄珍蜜棗以及50箱芭樂共3．5公噸銷往華南地區市場，為高雄水果外銷再下一城。



阿蓮區農會繼2月27日將7公噸的珍蜜棗銷往中國大陸，搶進華東地區鮮丰水果集團通路之後，3月3日再度將高品質高雄珍蜜蜜棗首次供應廈門鑫金鷺果蔬公司，500箱高雄珍蜜棗以及50箱芭樂共3．5公噸銷往華南地區市場。



高雄蜜棗種植面積為全台第一，品種也相當多，目前是晚生種高雄11號“珍蜜”的產期，特色的個頭大、皮薄脆綠、果肉雪白多汁又清甜，就算現在已經逐漸進入蜜棗的產季後期，優秀的口感與品質仍深受老饕喜愛。現在高雄阿蓮區農會外銷中國大陸及大社區農會銷往日本就是“珍蜜”。



高雄市農業局表示，3日採購3公噸高雄“珍蜜”蜜棗及0．5公噸芭樂的鑫金鷺果蔬公司位於廈門的中埔水果批發市場，經營台灣水果進口，並於廈門台灣水果集散中心來供應大陸各地超市零售與批發通路。



局長吳芳銘表示，外銷貿易的技術極高，尤其新鮮蔬果不比一般貨品耐儲放，運輸的距離經常決定了外銷的水果種類。目前銷往大陸地區的農產品不論是走廈門、平潭或是泉州，從高雄港出發到對岸港口都可以在9至10小時之間抵達，對農產品的流通有莫大的助益。



吳芳銘說，透過與鮮丰集團以及鑫金鷺果蔬公司的首度合作，將高雄首選果品10噸蜜棗及0．5公噸的芭樂外銷中國大陸，對高雄蜜棗與芭樂，逐步擴大大陸市場通路是個意義重大的里程碑。