中評鏡頭：兩會採訪　非洲記者團特顯眼

非洲派出大陣仗的媒體團，到北京採訪大陸政協開幕。（中評社 黃文杰攝） 中評社北京3月4日電（記者 黃文杰）大陸全國政協十三屆二次會議3日下午在人民大會堂進行開幕會，來自各地媒體記者爭相採訪報道，包括來自非洲地區的記者，人數十分龐大，就坐在人民大會堂三樓，關注與討論中國大陸對於非洲的影響，也成為大會另一種“風景”。



全國政協主席汪洋代表政協第十三屆全國委員會常務委員會進行工作報告，汪洋指出，2019年主要工作之一是要為服務中國特色大國外交貢獻智慧和力量，要對外講好中國故事。



中國大陸這幾年積極推動一帶一路，也擴大爭取與非洲國家合作，努力幅度相當大，台灣幾乎跟非洲國家，沒有任何邦交，只剩下史瓦帝尼。



去年大陸全國政協首次舉辦，外國駐華使節進政協活動，邀請41個非洲國家駐華使節和非洲聯盟駐華代表到全國政協參觀座談。以共建“一帶一路”為主題舉辦中非經濟社會理事會圓桌會議，成立全國政協中非友好小組。



為了更進一步瞭解中國大陸對非洲的影響，非洲也組成龐大採訪團，到北京參與政協開幕。



大陸“兩會”陸續登場，3000多名中外記者報名採訪，其中境內記者近2000人，港澳台記者和外國記者1000多人。