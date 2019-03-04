吳斯懷：蔡英文要台日安保對話是緣木求魚

吳斯懷認為，承認九二共識自然解除戰爭威脅。（取自吳斯懷臉書） 中評社台北3月4日電（記者 張嘉文）針對蔡英文日前接受日本《產經新聞》專訪指出，盼與日本進行安保對話。退役陸軍中將、八百壯士捍衛中華協會理事長吳斯懷在臉書表示，這無異是緣木求魚，蔡英文想當戰略棋盤上的棋手，不要到最後變成棄子，把台灣帶向牆角毫無迴旋空間，是最笨的戰略選項。



吳斯懷認為，台灣的命運不應該寄託在美國是否出兵、日本願不願意協助上，只要像韓國瑜一樣，承認九二共識，專注民生經濟，兩岸和平發展，自然解除戰爭威脅。



在該訪問中蔡英文提及，安倍晉三對台灣非常友好，上任以來在台日關係方面做出果斷的決策，蔡認為下一個階段，由於受到共軍朝西太平洋展開行動，台日有必要加強安全保障對話，期盼台、日能共享相關情報資訊，並期待日本能“克服法律上的障礙”。同時她也呼籲國際社會要支持台灣的安全保障。



吳斯懷表示，想和日本展開“台日安保對話”從國際局勢、亞太戰略、美日關係、美中日韓關係、台日關係來分析，無異緣木求魚，蔡英文想當戰略棋盤上的棋手，不要弄巧成拙，到最後連棋子都當不成，變成棄子，把台灣帶向牆角毫無迴旋空間，是最笨的戰略選項。



吳斯懷強調，台灣的安全保障，最重要的基礎就是維持兩岸的和平發展，靠日本幫忙、道德呼籲國際社會援助，都無濟於事，不可能成真。



吳斯懷提到，日本的對台政策非常明確，回顧去年9月12日習近平出席俄羅斯第四屆東方經濟論壇，在海參崴會晤安倍晉三時兩人的對話。習近平提到，中日雙方要始終恪守和遵循中日間四個政治文件，特別是日方要妥善處理好歷史、台灣等敏感問題。安倍強調在台灣等問題上，日方堅持雙方政治文件中的立場，沒有任何變化。



中日4個政治文件是指1972年《中日聯合聲明》、1978年《中日和平友好條約》、1998年《中日聯合宣言》和2008年《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》。在《中日聯合聲明》的第2條載明：“日本國政府承認中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府”，第3條則是，“中華人民共和國政府重申：台灣是中華人民共和國領土不可分割的一部分。日本國政府充分理解和尊重中國政府的這一立場”。在《中日和平友好條約》第十條中，日本再次確認，台灣是中國不可分割的領土中的一部分。

