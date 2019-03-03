神隱三天　韓國瑜：沒感冒，有補練龜息大法

韓國瑜晚間透過臉書解釋為何取消行程。（照片：韓國瑜臉書） 中評社高雄3月3日電（記者 蔣繼平）中國國民黨籍高雄市長韓國瑜2月28日結束馬來西亞和新加坡訪問返台後，連續3天都神隱並取消公開行程，引發外界議論跟好奇。韓國瑜3日晚間在臉書與官方LINE透露自己的消息，強調沒有感冒，但是有好好補練一下“龜息大法”，預告明天將正常跑行程。



韓國瑜自從2月28日結束五天四夜的星馬出訪行程返台後就沒有公開行程，連無黨籍台北市長柯文哲南下高雄，兩人也無緣會面，而1日本來預定出席的“台灣向陽盃明星公益棒球賽”和2日原先要參加“國際佛光會中華總會共修祈福法會”都臨時改由副市長洪東煒出席。



對此，這幾天遭到綠營人士頻在臉書發文質疑又不見人影。而韓國瑜也出面解釋取消公開行程的原因，他透過臉書表示回來之後，有不少後續進展未完、也有許多工作上的事需再討論協商，加上諸多私人行程亟待處理，以至於本周末無法一一出席所有活動。



韓國瑜也提到“懇請各位好朋友多多見諒，我們明天見！”也代表著4日下午在高市府舉辦的兩岸小組會議，他將出席討論3月底出訪大陸事宜。



以下為韓國瑜臉書全文：



首先，我想謝謝各位好朋友的關心，也請大家放心，我並沒有感冒。



本人雖不是鋼鐵俠，但也不是林黛玉，不會因為出國密集工作幾天就病倒。（不要忘了我可是每天都有穿襪子睡覺的養生達人）但是新馬行程的確很緊湊，確實有補練一下龜息大法。



再者回來之後，有不少後續進展未完、也有許多工作上的事需再討論協商，加上諸多私人行程亟待處理，以至於本周末無法一一出席所有活動。懇請各位好朋友多多見諒，我們明天見！



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