中評鏡頭：台南鹽水月津港燈節夢幻絢麗

法國團隊Groupe LAPS在台南鹽水小鎮月津港燈節的作品〈THE FROGGS〉，由燈管人呈現演奏者的動態。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南3月4日電（記者 趙家麟）台南鹽水小鎮的“2019月津港燈節”從春節至228連假，在3日畫下句點。以“創新水岸藝術”區隔定位，台南市政府表示，30天展期共吸引91萬人次進場，成為各地方元宵燈會中的一大亮點。



台南小鎮—鹽水，舊名月津，古有“一府、二鹿、三艋岬、四月津”之稱。清朝時期先民來台開墾，鹽水因為具有靠海航船優勢，船隻貿易往來頻繁，清道光年間，月津港是商貿交通重鎮，成了重要的港口之一。走過風華的鹽水小鎮，還留下許多歷史建物、巷弄。



台南鹽水最知名的元宵蜂炮民俗，近年來，地方政府舉辦“月津港燈節”，藉由月津港的水岸導入藝術創作燈飾，8年來已累積超過250組海內外藝術團隊參與。藝術家們以當地湖面水岸景致，在水域及街區巷弄營造美麗的“光之饗宴”。



今年燈節以“隨光呼吸”為主題，共設置32件藝術燈景，邀請來自法國、日本、巴西等18個海內外擅長新媒體與科技藝術的當代藝術團隊，在鹽水小鎮的蜿蜒河域之中展出作品。



今年“月津港燈節”的一大亮點，是邀請了法國團隊Groupe LAPS帶來新創作品〈THE FROGGS〉，由燈管人呈現演奏者的動態，在月津港水域打造出水上舞台，上演一場別開生面的燈管樂團秀。