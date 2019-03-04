中評關注：高雄兩岸小組成績單將牽動大選

高雄市長韓國瑜將舉行首次兩岸工作小組會議，備受外界關注。 （中評社 資料照） 中評社高雄3月4日電（記者 高易伸）中國國民黨高雄市長韓國瑜4日下午將主持任內首次“兩岸工作小組”會議備受外界關注。27位小組成員包括上海台商協會會長李政宏、深圳台商協會會長陳忠和、廣州台商協會會長王慶祥與廈門台商協會會長吳家瑩，凸顯韓對兩岸小組經貿交流的積極性與企圖心。



韓國瑜2月28日結束新馬行返台，3月將訪大陸、4月訪美，交流拚經濟已是高雄主軸，兩岸小組的推動績效勢必牽動2020大選議題。



據了解，4日登場的高雄市兩岸小組工作會議聚焦於農漁產品銷售、促進觀光、吸引台商資金回流等。上海台協日前表示，本月11至15日將組團至高雄，另有意在4月份舉辦徵才活動，為兩岸青年搭橋。



韓國瑜任內首次兩岸工作小組會議適逢大陸舉行全國政協十三屆二次會議，會場兩岸議題也聚焦於台灣與大陸怎樣看待“政治協商”定義？或應扮演的角色？高雄市此刻舉行兩岸工作小組會議，勢必無法迴避兩岸敏感議題。高雄市研考會曾表示，兩岸小組第一次會議主題目前敲定“推動兩岸城市農漁產品產銷合作及建立定期諮商平台；完備食、住、行、樂相關配套措施，帶動陸客前來高雄觀光；成立單一服務窗口，吸引台商回流等三項主題。



民進黨陳菊主政時高雄市也設有兩岸工作小組，受限於民進黨兩岸路線，地方的兩岸工作小組幾無功能，形同虛設。如今握有龐大話語權的韓國瑜再三強調九二共識為兩岸關係的定海神針，受到重視並熱議。



台灣未來的出路該如何前進？韓國瑜的兩岸工作小組政績勢必為重要的試金石。

