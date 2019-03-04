中評側記：首場委員通道話題很“接地氣”

全國政協委員、中國聯通研究院院長張雲勇關於5G技術的介紹（中評社 林艷攝） 中評社北京3月4日電（中評社報道組）自去年兩會開通委員和代表通道採訪以來，人民大會堂的東大廳採訪通道也成為了媒體記者雲集的“寶地”。今年的首場“委員通道”採訪在全國政協十三屆二次會議開幕會前一個小時2點舉行，採訪通道早早地就被記者們圍得水洩不通。但沒有令等候的媒體記者們失望，9位委員們分別回應了5G、探月工程、故宮博物院“上元之夜”等大家關心的熱門話題。



當然，現場最吸引媒體記者的莫關於全國政協委員、中國聯通研究院院長張雲勇關於5G技術的介紹。他首先向大家描述了未來5G的圖景：“晚上睡覺由人工智能感知你的睡眠，清晨被悅耳的音樂叫醒，咖啡機開始自動為你煮咖啡，上班路上幫你規劃通勤路線，到辦公室運用遠程視頻會議系統辦公……”張雲勇的這番描述令記者們印象非常深刻，正所謂4G改變生活，5G改變社會。2019年也被業內稱為“5G元年”，張雲勇預測，由於我國運營商都是先重點城市、後全國建網的策略，所以今年下半年還不能普遍享受到5G服務，但明年兩會時期，我們都將享受到5G帶來的便利。



不僅現場媒體記者對5G問題很感興趣，就連現場受邀參與回答媒體記者提問的另外兩位委員也就5G問題和張雲勇進行互動。全國政協委員、貴州盤縣岩博聯村黨委書記余留芬立即詢問到未來偏遠地區的網絡問題何時能夠得到改善？張雲勇回應稱，移動通信網絡建設的特點就是先在熱點地區建設，然後全面普及，相信通過“村村通工程”等，未來偏遠地區的網絡狀況一定會得到改善。



全國政協委員、央視播音員海霞也在發言中特別提到5G，她表示，5G已經用在央視的新聞報道中了，相信5G的普及將給傳媒行業帶來更大的變化。昨天的委員通道採訪結束後，記者在和同行交流過程中也聽到很多對5G充滿期待的聲音。今年兩會新聞中心目前已全面覆蓋5G網絡，媒體記者們也可以搶先體驗感受一把5G速度。據介紹，一個2G的視頻在幾秒鐘之內就可以傳完。



（中評社報道組：林艶 徐夢溪 張爽 張心怡）

