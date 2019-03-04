政協委員就促祖國統一提建議 發揮積極作用

全國政協副主席蘇輝報告提案工作情況（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月4日電（中評社報道組）十三屆全國政協副主席、台盟中央主席蘇輝在全國政協十三屆二次會議開幕會上代表中國人民政治協商會議第十三屆全國委員會常務委員會向大會報告政協十三屆一次會議以來的提案工作情況，她表示，政協委員有關提案就全面準確貫徹“一國兩制”方針、推進祖國和平統一進程、擴大對外友好交往等提出了意見和建議，為推動相關工作發揮了積極作用。



中國人民政治協商會議由中國共產黨和各民主黨派、無黨派民主人士、各人民團體、各界愛國人士共同組成。與台灣有關的委員有中國國民黨革命委員會65人、台灣民主自治同盟20人、中華全國台灣同胞聯誼會14人，這些委員關心關注台灣問題，多次在兩會上為台灣問題建言獻策。



蘇輝還表示，委員們圍繞貫徹新發展理念、深化供給側結構性改革、促進經濟高質量發展等方面提交提案1884件，占總數的41%。關於突破智能製造和人工智能關鍵技術、搶抓5G技術經濟社會機遇等建議，為深入實施創新驅動發展戰略、建設製造強國提供了有價值的參考。聚焦深化基礎性關鍵領域改革，提出持續優化國內稅制、營造寬鬆平等的准入環境和良好的創新創業環境等建議，為進一步解放和發展社會生產力發揮了積極作用。著眼防範化解重大風險、優化金融體系結構，建議強化政府債務預算硬約束、全面科學監管非正規金融行為、完善企業上市和退市制度，對穩妥處理地方政府債務風險，促進資本市場改革開放和穩定發展提供了重要參考。針對基礎設施補短板，促進區域、城鄉協調發展等問題，提出實施川藏鐵路等重大項目規劃、加快農村公路改建和電網改造升級、引導特色小鎮和小城鎮健康發展等建議。就形成全面開放新格局，建言促進中歐班列健康有序發展、加快中新互聯互通項目和海南自由貿易試驗區建設，有力推動“一帶一路”框架下一批重點項目落地。



蘇輝說，委員們圍繞社會主義民主政治建設、推進政治體制改革、全面依法治國等方面提出提案。針對推進依法行政、促進社會公平公正等問題，建議完善監察程序銜接機制、制定行政程序法典、深化司法體制綜合配套改革，為深化依法治國實踐提供了參考。聚焦推進政府職能轉變、提高政府治理能力，提出加強“互聯網+政務服務”、加快智慧城市建設、深化行政審批制度改革等建議。著眼鞏固和發展愛國統一戰線，建議進一步提升民主黨派民主監督綜合能力、開展“民族團結一家親”活動、綜合治理宗教領域商業化、取消港澳台人員在內地就業許可制度等，為做好新時代統戰工作發揮了積極作用。

