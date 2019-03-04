快評：政協工作報告涉台表述扼要 內涵豐富

中評社快評/全國政協十三屆二次會議3月3日下午在人民大會堂開幕，全國政協主席汪洋代表政協第十三屆全國委員會常務委員會作工作報告。汪洋在報告的第二部分“2019年主要任務”談到今年的對台工作時說，“認真學習貫徹習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話精神，堅決反對‘台獨’，深化與台灣島內有關黨派團體和人士的交流，參與舉辦海峽論壇相關活動”。



兩岸及海外都很關注政協報告會如何表述今年的對台工作與兩岸關係。表面看，今年政協報告的涉台內容似乎特別簡單，“著墨”不多，只有短短的七十多個字。但是我們認為，今年政協報告的涉台內容不是簡單，只是扼要，但內容、內涵比以往都豐富、完整，因為這七十多個字表達的是中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話，因此報告強調要“認真貫徹落實”這篇重要講活精神。



我們認為，習近平年初的重要講話，深刻揭示了台灣前途命運與民族偉大復興的內在聯繫，深刻昭示了兩岸關係發展和祖國必然統一的歷史大勢，鮮明表達了堅決反對“台獨”分裂，反對外來勢力干涉的嚴正立場，清晰劃出了不容逾越的紅線；既充分表明大陸方面推動祖國和平統一的決心和誠意，也充分體現了對台灣同胞利益福祉的關心和關懷，為新時代兩岸關係的發展指明了前進的方向。認真學習、深刻理解、準確落實習近平1月2日的講話非常重要，對未來大陸對台工作的理解和把握都離不開習近平年初的重要講話。

