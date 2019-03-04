在社會信息化浪潮中，必須努力執技術之牛耳、做創新之先鋒，把關鍵核心技術掌握在自己手中。 中評社北京3月4日電／在社會信息化浪潮中，要想緊緊抓住信息技術進步帶來的重大機遇，必須把關鍵核心技術掌握在自己手中。



人民日報發表中國工程院院士、清華大學計算機系主任吳建平文章表示，社會信息化是當今時代的重要特征。在社會信息化浪潮中，要想緊緊抓住信息技術進步帶來的重大機遇，必須努力執技術之牛耳、做創新之先鋒，把關鍵核心技術掌握在自己手中。



文章指出，當前，中國尤其要在以下三個方面下功夫。



牢牢掌握互聯網核心技術。互聯網是社會信息化的關鍵，其核心技術是互聯網體系結構。2016年11月，國際互聯網架構理事會(IAB)發布公告，聲明國際互聯網工程任務組(IETF)正式放棄IPv4，未來所有信息要全部建立在IPv6的基礎上。這是互聯網發展過程中一個非常重要的信號——IPv6將成為全球互聯網技術無可爭議的發展方向。2017年11月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《推進互聯網協議第六版(IPv6)規模部署行動計劃》，強調抓住全球網絡信息技術加速創新變革、信息基礎設施快速演進升級的歷史機遇，加強統籌謀劃，加快推進IPv6規模部署，構建高速率、廣普及、全覆蓋、智能化的下一代互聯網。中國是世界上最早開展IPv6試驗和應用的國家之一，經過長期探索和積累，已經在下一代互聯網技術研發、網絡建設、應用創新等方面取得大量重要的階段性成果。我們要牢牢把握機遇，加速下一代互聯網核心技術研究，全面開展下一代互聯網規模部署，整體提升中國下一代互聯網應用水平，將中國打造成為下一代互聯網核心技術保有者和輸出者，努力成為世界互聯網技術強國。



從根本上解決網絡安全問題。隨著互聯網的規模越來越大，網絡安全問題日益凸顯。網絡安全與互聯網體系結構是一種共生關係，當前我們面臨的網絡安全問題主要是由現有互聯網體系結構設計的缺陷造成的。因此，從互聯網體系結構入手是解決網絡安全問題最有效的途徑之一。例如，一直困擾互聯網發展的重要安全隱患“IPv4網絡地址無法溯源”問題，從互聯網體系結構入手就可以得到有效解決。IETF的RFC5210是中國在國際上首次提出的“基於真實IPv6源地址的網絡尋址體系結構”。基於真實源地址驗證體系，可以直接解決偽造源地址的DDoS攻擊，可以實現針對互聯網流量的追蹤，可以實現基於源地址的計費、管理和測量，可以為安全服務和安全應用的設計提供支持，從而大大提升網絡的安全性。下一代互聯網的發展給網絡安全關鍵核心技術創新帶來重大機遇。中國要抓住機遇，在網絡安全方面下更大功夫。



在廣泛參與國際合作中成為互聯網技術的貢獻者。在世界大發展大變革大調整中，中國作為一個負責任大國，應進一步加大在互聯網研究領域的國際合作力度，努力成為互聯網技術的貢獻者。2005年之前，在國際互聯網標準RFC中由中國牽頭制定的只有一個。但是近年來，由中國牽頭制定的標準已經接近100個，有了長足進步。不過仍要看到，雖然目前中國在互聯網技術創新和標準化方面已經取得重大突破，但與建設網絡強國的目標相比還有很大差距。我們要更加積極參與全球互聯網體系結構核心技術研究和國際標準的開發制定工作，解決互聯網發展中遇到的現實問題，真正提升中國在世界互聯網領域的主動權和話語權。





